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العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح محلل الطقس عقيل العقيل، أنه لم يتبق سوى أقل من 23 يوماً على بدء موسم الشتاء في المملكة وسيتوالى الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

استعدوا لملابس الشتاء

وقال العقيل، لقناة الإخبارية: “سيكون هناك انخفاض تدريجي في الحرارة.. استعدوا لملابس الشتاء”.

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وأضاف عقيل العقيل “أرصادياً سيحل فصل الشتاء في أول شهر ديسمبر وفلكياً من يوم 22 و23 بمشيئة الله”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

 

 

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