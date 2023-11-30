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لا يحقق عوائد مادية للمتطوع نفسه

العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أكد عثمان بن هشام، مخطط عمراني ومستشار تطوع وتوعية بيئية، أن العمل التطوعي لا يحقق عوائد مادية للمتطوع نفسه، ولكنه يحقق عائدًا اقتصاديًّا للبلد.

أكثر من 900 مليون ريال

جاء ذلك تعليقًا من المستشار في التوعية البيئية على إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلوغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة العمل التطوعي 2022، أكثر من 900 مليون ريال، كما وصل عدد المتطوعين أكثر من 725 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية نوفمبر 2023.

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وتابع هشام في تصريحات إذاعية ببرنامج من الرياض عبر FM العربية، أنه لا يوجد عائد مباشر في العمل التطوعي، ولكن القيمة تحسب، إذ وفر العمل التطوعي على الدولة 900 مليون ريال نتيجة عمل المتطوعين.

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