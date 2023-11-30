العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال جماهير الأهلي بعد السداسية: حضرت الروح ونطمح في الأفضل الاتحاد يستعيد توازنه في دوري روشن برباعية ضد الخليج النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها بدء تطبيق المرحلة الأولى من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد وظائف شاغرة للجنسين لدى أرامكو الطبي وظائف شاغرة في مستشفيات سليمان الحبيب وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
أكد عثمان بن هشام، مخطط عمراني ومستشار تطوع وتوعية بيئية، أن العمل التطوعي لا يحقق عوائد مادية للمتطوع نفسه، ولكنه يحقق عائدًا اقتصاديًّا للبلد.
جاء ذلك تعليقًا من المستشار في التوعية البيئية على إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلوغ حجم العائد الاقتصادي نتيجة العمل التطوعي 2022، أكثر من 900 مليون ريال، كما وصل عدد المتطوعين أكثر من 725 ألف متطوع ومتطوعة بنهاية نوفمبر 2023.
وتابع هشام في تصريحات إذاعية ببرنامج من الرياض عبر FM العربية، أنه لا يوجد عائد مباشر في العمل التطوعي، ولكن القيمة تحسب، إذ وفر العمل التطوعي على الدولة 900 مليون ريال نتيجة عمل المتطوعين.