العمل على جسر بحري سعودي إغاثي لقطاع غزة

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، أن الجسر الجوي الإغاثي لفلسطين مستمر، مشيرًا إلى أن الطائرة الثالثة تتهيأ للمغادرة.

وأضاف سامر الجطيلي، أنه في الوقت الحالي يتم العمل على جسر بحري إغاثي، يوازي الإغاثات الجوية لقطاع غزة.

وصول الطائرة الثانية

كانت وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، متجهة إلى مطار العريش الدولي بمصر، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وحملت الطائرة على متنها، مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًّا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.