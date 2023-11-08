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الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية
المواطن - فريق التحرير

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جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تناول الأدوية لتفادي المضاعفات الخطيرة مستقبلًا.

الأعراض الجانبية

ولفتت الهيئة إلى أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية من الأدوية يحمي الأسر والآخرين من مضاعفاتها.

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وكانت الهيئة أشارت في وقت سابق إلى أن الأعراض الجانبية من المستحضرات الصيدلانية، تظهر أحياناً على المريض حتى عند استخدامها بجرعات صحيحة، ويمكن تلافيها باستخدام البدائل المناسبة.

طرق تقديم البلاغات

وأشارت الهيئة في مناسبات سابقة إلى أن هناك 3 طرق لتقديم البلاغات والتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر القنوات التالية والتي تتمثل في رابط الإبلاغ الإلكتروني، البريد الإلكتروني، والرقم الموحد 19999.

وكانت هيئة الغذاء والدواء، أوضحت في وقت سابق، أن هناك عددًا من المخاطر التي تنتج من سوء هذه الممارسات والتي يجب الحذر منها وتتمثل في:

  • رمي النشرة الداخلية قبل قراءتها.
  • ترك الدواء في الأماكن الحارة.
  • ترك الدواء في الأماكن الرطبة.
  • ترك الدواء بجانب الأجهزة الكهربائية.
  • تجميد الدواء السائل.

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