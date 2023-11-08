الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية

4 أمور تحميك عند القيادة في الأجواء الماطرة أرباح جبل عمر تصل 305.46 مليون ريال في الربع الثالث تمساح يتجول في شوارع القطيف والعقوبة تصل 50 ألف ريال قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات أسعار النفط تهبط 4% لأدنى مستوى منذ يوليو إنذار أحمر من الأرصاد على الطائف وأضم وميسان أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22 بـ237.14 ريال مانشستر سيتي يتأهل لـ ثمن نهائي دوري الأبطال بثلاثية في يونج بويز نظرة إيجابية من أوبك+ لنمو الطلب على النفط ميلان يُنعش آماله أوروبيًّا بفوز قاتل أمام باريس سان جيرمان
جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تناول الأدوية لتفادي المضاعفات الخطيرة مستقبلًا.
ولفتت الهيئة إلى أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية من الأدوية يحمي الأسر والآخرين من مضاعفاتها.
وأشارت الهيئة في مناسبات سابقة إلى أن هناك 3 طرق لتقديم البلاغات والتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر القنوات التالية والتي تتمثل في رابط الإبلاغ الإلكتروني، البريد الإلكتروني، والرقم الموحد 19999.
وكانت هيئة الغذاء والدواء، أوضحت في وقت سابق، أن هناك عددًا من المخاطر التي تنتج من سوء هذه الممارسات والتي يجب الحذر منها وتتمثل في: