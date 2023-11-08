الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تناول الأدوية لتفادي المضاعفات الخطيرة مستقبلًا.

الأعراض الجانبية

ولفتت الهيئة إلى أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية من الأدوية يحمي الأسر والآخرين من مضاعفاتها.