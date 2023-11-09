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جميع المنتجات الغذائية المستوردة تخضع للرقابة

الغذاء والدواء: لا وجود لرقائق بطاطس غير حلال في السعودية

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الغذاء والدواء: لا وجود لرقائق بطاطس غير حلال في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن وجود رقائق بطاطس في السعودية غير حلال، مؤكدة أن ما يتم تداوله مزاعم غير صحيحة.

معلومات غير صحيحة

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “لا صحة للمعلومات التي تزعم وجود رقائق بطاطس في المملكة غير حلال”.

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جميع المنتجات تخضع للرقابة

وأضافت هيئة الغذاء والدواء “أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة في السعودية آمنة وتخضع للرقابة ولا يتم السماح بأي منتج مخالف للمواصفات”.

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