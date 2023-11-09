الغذاء والدواء: لا وجود لرقائق بطاطس غير حلال في السعودية

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نفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن وجود رقائق بطاطس في السعودية غير حلال، مؤكدة أن ما يتم تداوله مزاعم غير صحيحة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “لا صحة للمعلومات التي تزعم وجود رقائق بطاطس في المملكة غير حلال”.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء “أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة في السعودية آمنة وتخضع للرقابة ولا يتم السماح بأي منتج مخالف للمواصفات”.