الفالح: السعودية لا تزال الوجهة الأفضل للاستثمار رغم أزمة الشرق الأوسط

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه على الرغم من الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال الوجهة الأفضل للاستثمار.

وتحدث الفالح، خلال مقابلة تلفزيونية مع مراسلة “بلومبرغ” فرانسين لاكوا على هامش منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة، قائلاً إنه بعيدًا عن الوضع الحالي في أوروبا والشرق الأوسط، سوف ينظر الناس حولهم ويجدون أن المملكة العربية السعودية هي أفضل وجهة للاستثمار فيها.

وأضاف : “هذا يحدث الآن، ونعتقد أننا سننتقل عبر مجموعة الأزمات الجارية الآن”، وقال الفالح إن المملكة العربية السعودية ستظل وجهة جذابة للغاية للاستثمار.

Saudi Investment Minister Khalid al Falih says he's not worried that the Israel-Hamas war could deter capital inflows into the region.

