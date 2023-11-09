الفالح: السعودية لا تزال الوجهة الأفضل للاستثمار رغم أزمة الشرق الأوسط

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إنه على الرغم من الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط، إلا أن المملكة العربية السعودية لا تزال الوجهة الأفضل للاستثمار.

السعودية الوجهة الاستثمارية الأولى بالشرق الأوسط

وتحدث الفالح، خلال مقابلة تلفزيونية مع مراسلة “بلومبرغ” فرانسين لاكوا على هامش منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد في سنغافورة، قائلاً إنه بعيدًا عن الوضع الحالي في أوروبا والشرق الأوسط، سوف ينظر الناس حولهم ويجدون أن المملكة العربية السعودية هي أفضل وجهة للاستثمار فيها.

وأضاف : “هذا يحدث الآن، ونعتقد أننا سننتقل عبر مجموعة الأزمات الجارية الآن”، وقال الفالح إن المملكة العربية السعودية ستظل وجهة جذابة للغاية للاستثمار.

Saudi Investment Minister Khalid al Falih says he's not worried that the Israel-Hamas war could deter capital inflows into the region.

Watch his full interview where he speaks from from the sidelines of the Bloomberg #NewEconomyForum https://t.co/f0hivRwdGQ pic.twitter.com/EHUGQ4SgER — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 8, 2023

تدفقات الاستثمارات الأجنبية نحو الرياض

وكشف الوزير، عن ترتيب السعودية في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى بيانات عامي 2021 و2022، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33 مليار دولار.

وأضاف: “إنه بفضل رؤية 2030، نما استثمارنا الأجنبي المباشر بشكل كبير بأرقام مضاعفة على أساس سنوي خلال عامي 2016 و2022”.

تغيير قواعد اللعبة في أفريقيا

وأثناء حديثه عن صناعة السيارات، أكد الوزير التزام المملكة العربية السعودية بخطط الاستدامة، وأشار إلى خطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية في السنوات المقبلة.

وفي سياق متصل، صرح خالد الفالح وزير الاستثمار، خلال تصريحات في فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، إن صندوق الاستثمارات العامة ينظر لقارة أفريقيا باهتمام كبير، مشيراً إلى أن الصندوق سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة في أفريقيا.

استثمارات سعودية بأفريقيا بـ 75 مليار دولار

وأوضح الفالح في جلسة ضمن المؤتمر السعودي العربي الأفريقي اليوم الخميس، أن شركة أكوا باور تعتبر من أوائل المستثمرين في القارة الأفريقية، حيث تبحث الشركة استثمار عشرات المليارات من الدولارات في العقود القادمة في أفريقيا لمواجهة فقر الطاقة في القارة، كما بدأت أرامكو السعودية في الاستثمار في القارة لتوفير الطاقة التقليدية والبنية التحتية.

وبيّن أن حجم الاستثمارات السعودية حالياً في القارة الأفريقية يبلغ 75 مليار دولار على الأقل، مشيراً إلى أن هذا الحجم يعتبر جيداً ولكن بالنظر إلى الفرصة الكبيرة في القارة فإنه يعتبر صغيراً.