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ضمن منافسات دوري روشن

الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا الفتح والفيحاء، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة الفتح والفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والفيحاء، عند التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الفتح، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

مباراة الفتح والفيحاء
موعد المباراة – المصدر @FatehClub

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفتح والفيحاء مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث يُعانيان من تراجع الأداء والنتائج، ليتراجعا في الترتيب، الأمر الذي عرضهما لانتقادات جماهيرية كبيرة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

ولم ينجح النموذجي في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات من دوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الشباب بنتيجة 2\1، والهلال بـ2\0، وتعادل مع الرياض، ويطمح أن يستعيد توازنه في مباراة الفتح والفيحاء خاصة أنها على ملعبه.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة نغمة الانتصارات بدوري روشن السعودي، حيث فشل في الفوز آخر 3 جولات، وخسر ضد النصر بنتيجة 3\1، وتعادل مع الطائي والاتفاق.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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