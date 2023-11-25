الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار

يسعى فريقا الفتح والفيحاء، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة الفتح والفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والفيحاء، عند التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الفتح، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفتح والفيحاء مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث يُعانيان من تراجع الأداء والنتائج، ليتراجعا في الترتيب، الأمر الذي عرضهما لانتقادات جماهيرية كبيرة.

ولم ينجح النموذجي في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات من دوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الشباب بنتيجة 2\1، والهلال بـ2\0، وتعادل مع الرياض، ويطمح أن يستعيد توازنه في مباراة الفتح والفيحاء خاصة أنها على ملعبه.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة نغمة الانتصارات بدوري روشن السعودي، حيث فشل في الفوز آخر 3 جولات، وخسر ضد النصر بنتيجة 3\1، وتعادل مع الطائي والاتفاق.