الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح، بتقدم الهلال بهدف دون رد في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الهلال، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.
وأهدر مالكوم فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لأزرق الرياض لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.
ويطمح أزرق الرياض في الفوز للانفراد بالصدارة والوصول للنقطة رقم 32.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. ميتروفيتش يعلن تقدم الهلال مبكرًا في المباراة🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الهلال | #SSC pic.twitter.com/3bZULcBpsz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023