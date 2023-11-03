الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح، بتقدم الهلال بهدف دون رد في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

وسجل ميتروفيتش سريعًا في لقاء الفتح ضد الهلال، بعد بدايته بـ 5 دقائق من ركلة جزاء.

وأهدر مالكوم فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لأزرق الرياض لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق العاصمي بهدف دون رد.

ويطمح أزرق الرياض في الفوز للانفراد بالصدارة والوصول للنقطة رقم 32.