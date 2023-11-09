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الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه
المواطن - محمد سمعه

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يبحث اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، وذلك بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي REAL MADRID الإسباني فكر في ضم اللاعب لكنه تراجع عن إتمام الصفقة رغبة منه في استثمار ماله في صفقة لاعب شاب يفيد النادي خلال المرحلة المقبلة.

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ليفربول الإنجليزي كان أبدى اهتمامه بضم النجم مبابي في حال رفض الريال التعاقد معه.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، وكان قريبًا من الانتقال لنادي REAL MADRID في صفقة انتقال حر في 2022، قبل أن يُجدد عقده في اللحظات الأخيرة.

REAL MADRID يُحدد بديل مبابي

وذكرت صحيفة “سبورت”: “إدارة ريال مدريد، تميل حاليًّا لاستثمار أموالها في صفقة مستقبلية، بدلًا من مبابي، الذي يتمسك براتبه الضخم في باريس سان جيرمان الفرنسي”.

بايرن ميونخ ضد فرانكفورت
موسيالا

وأضافت: “واستقرت إدارة الريال على خطة بديلة، وهي التفاوض لضم جمال موسيالا، جناح فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا”.

وتابعت: “يرتبط موسيالا بتعاقد مع النادي البافاري، ينتهي في صيف 2026، وهناك محاولات من الإدارة، لتمديد التعاقد لمواسم إضافية، ويترقب ريال مدريد الموقف في حالة فشل المفاوضات بين الطرفين”.

وجاء في ختام تقرير صحيفة “سبورت”: “حتى انتهاء العقد، يمكن للناديين الألماني والإسباني الاتفاق على صفقة مفيدة لجميع الأطراف”.

مبابي
مبابي

 

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