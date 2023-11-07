الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على طريقتهم الخاصة

رحب الفنانون السعوديون بالفنان بيومي فؤاد، وذلك بالتزامن مع عرض مسرحية “زواج صناعي” التي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض.

تحية ومباركة

وأظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لموسم الرياض على منصة إكس، فنانين سعوديين يدخلون إلى بروفات المسرحية لتقديم التحية إلى بيومي فؤاد والترحيب به ومباركته على نجاح المسرحية.

وبين الفيديو إحضار الفنانين كعكة كبيرة مرسوم عليها صورة لبيومي فؤاد، كما حرصوا على التقاط الصور سويًّا في أجواء اخوية ومليئة بالمحبة.

مسرحية زواج اصطناعي

وعرضت مسرحية زواج اصطناعي على مسرح محمد العلي في الرياض ضمن موسم الرياض، حيث أقيمت المسرحية بداية من يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الماضي.

وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة الزفاف، يلجآن إلى خبير العلاقات العاطفية، والذي يُجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتجعل هذه التجربة الزوجين يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.