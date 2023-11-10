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ضمن منافسات دوري المحترفين

الفوز شعار الهلال ضد التعاون في ملعب الدرة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
الفوز شعار الهلال ضد التعاون في ملعب الدرة
المواطن - فريق التحرير

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تتجه الأنظار إلى الرياض، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الهلال ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

تفوق الهلال ضد التعاون في الدرة

وتُعد مباراة الهلال ضد التعاون هي المواجهة الرابعة بين الفريقين في عهد الدوري السعودي للمحترفين التي تُقام على استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”.

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التعاون ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا على ملعب الدرة، حيث إنه نجح في تحقيق الفوز بالثلاثة مواجهات السابقة، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق، فيما يطمح التعاون للعودة بنتيجة إيجابية للمرة الأولى.

ولعب الهلال ضد التعاون 13 مباراة في 3 ملاعب بالرياض في عهد دوري المحترفين، وهي؛ استاد الملك فهد الدولي “3 مباريات”، استاد الأمير فيصل بن فهد “8 مواجهات”، وملعب جامعة الملك سعود (الأول بارك حاليًا) “مباراتين”.

التعاون ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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