الفيحاء يتأخر أمام العين الإماراتي بثنائية في الشوط الأول

حسم نادي العين الإماراتي الشوط الأول من مباراة الفيحاء حيث سجل هدفين في أحداث الشوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب التوجولي لابا كودجو هدفي العين في الدقيقتين الـ 30 والـ40.

وكان الفريق البرتقالي خسر من نادي العين في الإمارات في الجولة الثالثة، يوم 24 أكتوبر الماضي برباعية لهدف.

فريق العين سجل ثنائية في الشوط الأول عبر كل من كوامي أوتون وأليخاندرو روميرو في الدقيقتين الـ 36 والـ45.

وفي الشوط الثاني أضاف العين الهدف الثالث عبر اللاعب روميرو في الدقيقة الـ67، وعند حلول الدقيقة الـ84 سجل اللاعب نواف الحارثي الهدف الوحيد للفريق البرتقالي.

وعند حلول الدقيقة الـ90، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع لنادي العين.