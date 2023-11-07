آلية نقل ملكية السيارة بين أفراد العائلة عبر أبشر الفيحاء يتأخر أمام العين الإماراتي بثنائية في الشوط الأول 98 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في الفطيم القابضة أمير قطر يستقبل رئيس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ
حسم نادي العين الإماراتي الشوط الأول من مباراة الفيحاء حيث سجل هدفين في أحداث الشوط، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب التوجولي لابا كودجو هدفي العين في الدقيقتين الـ 30 والـ40.
وكان الفريق البرتقالي خسر من نادي العين في الإمارات في الجولة الثالثة، يوم 24 أكتوبر الماضي برباعية لهدف.
فريق العين سجل ثنائية في الشوط الأول عبر كل من كوامي أوتون وأليخاندرو روميرو في الدقيقتين الـ 36 والـ45.
وفي الشوط الثاني أضاف العين الهدف الثالث عبر اللاعب روميرو في الدقيقة الـ67، وعند حلول الدقيقة الـ84 سجل اللاعب نواف الحارثي الهدف الوحيد للفريق البرتقالي.
وعند حلول الدقيقة الـ90، أضاف سفيان رحيمي الهدف الرابع لنادي العين.