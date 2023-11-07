الفيحاء يتعثر أمام العين بثلاثية

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء اليوم على أرضه بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي العين الإماراتي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي العين سجل هدفين في الشوط الأول عبر التوجولي لابا كودجو في الدقيقتين الـ 30 والـ 40.

الفيحاء ضد العين

وفي الشوط الثاني سجل النيجيري نواكايمي هدف تقليص الفارق للفيحاء في الدقيقة الـ53، ثم سجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الثالث لنادي العين في الدقيقة الـ64.

وفي الدقيقة الـ 90، سجل اللاعب مهند القيضي الهدف الثاني للفريق البرتقالي.

وبعد المباراة، أصبح رصيد العين 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الرابع.