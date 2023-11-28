الفيحاء يتمسك بآمال الصعود في دوري أبطال آسيا

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه بدوري أبطال آسيا، والظهور بشكل مميز خلال مواجهة أهال التركماني اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أهال التركماني، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق البرتقالي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهال في المركز الثالث بـ4 نقاط.
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لحصد الثلاث نقاط أمام أهال التركماني، من أجل التمسك ببصيص أمل في الصعود إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
ويحتاج الفريق البرتقالي إلى الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل 3 ثوانٍ في مرحلة المجموعات، وذلك بعدما ضمن العين الإماراتي الصعود في صدارة المجموعة بـ12 نقطة.