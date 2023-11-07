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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز أمام العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

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وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الفيحاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

مباراة الفيحاء ضد العين
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

الفيحاء يسعى لتحقيق الفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج، في جميع البطولات، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر جولتين بدوري روشن السعودي، بعدما خسر ضد النصر بثلاثية، وتعادل مع الطائي بنتيجة 3\3.

الفيحاء في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

كما ودع الفريق الفيحاوي، منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة، ولم يُقدم الأداء المنتظر، الأمر الذي عرض المدير الفني فوك رازوفيتش، واللاعبين للانتقادات.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المستوى المتوقع في دوري أبطال آسيا، حيث بدأ مشواره بالخسارة ضد آهال، واستعاد توازنه بالفوز على باختاكور الأوزبكي، قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي بنتيجة 4\1.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

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