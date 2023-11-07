الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز أمام العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة اليوم بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الفيحاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الفيحاء يسعى لتحقيق الفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج، في جميع البطولات، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر جولتين بدوري روشن السعودي، بعدما خسر ضد النصر بثلاثية، وتعادل مع الطائي بنتيجة 3\3.

كما ودع الفريق الفيحاوي، منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد الخسارة أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة، ولم يُقدم الأداء المنتظر، الأمر الذي عرض المدير الفني فوك رازوفيتش، واللاعبين للانتقادات.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المستوى المتوقع في دوري أبطال آسيا، حيث بدأ مشواره بالخسارة ضد آهال، واستعاد توازنه بالفوز على باختاكور الأوزبكي، قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي بنتيجة 4\1.