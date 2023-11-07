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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الفيحاء يسعى لتكرار سيناريو الاتفاق في 2009

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
الفيحاء يسعى لتكرار سيناريو الاتفاق في 2009
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة العين الإماراتي اليوم.

الفيحاء يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

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مباراة الفيحاء ضد العين
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

وتمكن الفريق الفيحاوي من تحقيق الفوز في أول مباراة على ملعبه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، عندما تجاوز باختاكور الأوزبكي بثنائية دون رد في الجولة الثانية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

الفيحاء في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

وأضافت “أوبتا”، أن آخر فريقٍ سعودي نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا على أرضه هو الاتفاق في عام 2009، وكان الفوز الثاني آنذاك ضد فريقٍ إماراتي (الشباب 4-1).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في السير على خُطى الاتفاق، وتحقيق ثاني فوز له في البطولة القارية، خاصة أن مباراة اليوم ضد فريق إماراتي أيضًا.

الفيحاء
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان بدوري أبطال آسيا

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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