الفيحاء يسعى لتكرار سيناريو الاتفاق في 2009

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في استعادة توازنه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة العين الإماراتي اليوم.

الفيحاء يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتمكن الفريق الفيحاوي من تحقيق الفوز في أول مباراة على ملعبه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، عندما تجاوز باختاكور الأوزبكي بثنائية دون رد في الجولة الثانية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وأضافت “أوبتا”، أن آخر فريقٍ سعودي نجح في تحقيق الفوز خلال أول مباراتين له في دوري أبطال آسيا على أرضه هو الاتفاق في عام 2009، وكان الفوز الثاني آنذاك ضد فريقٍ إماراتي (الشباب 4-1).

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في السير على خُطى الاتفاق، وتحقيق ثاني فوز له في البطولة القارية، خاصة أن مباراة اليوم ضد فريق إماراتي أيضًا.

الفريقان بدوري أبطال آسيا

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.