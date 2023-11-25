الفيحاء يكسر سلسلة التعادلات بهزيمة الفتح

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء فوزًا ثمينًا على نادي الفتح بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
ونجح النجم النيجيري أنطوني نواكايمي في إحراز الهدف الوحيد للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.
وحافظ الفريق البرتقالي على فوزه في الشوط الثاني ليصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثامن محققًا الفوز بعد أن تعادل في الجولتين الـ12 والـ13 مع فريقي الطائي والاتفاق.
بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.
وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، انطلقت بداية من أمس بفوز النصر على الأخدود بثلاثية دون رد، وفوز الرياض على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل الاتحاد والاتفاق، وفوز الطائي على الرائد برباعية مقابل 3 أهداف.
وفي مباريات اليوم، فاز الهلال على الحزم بنتيجة 9-0، وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الشباب، بينما فاز الوحدة على الخليج بنتيجة 3-1، بينما فاز الفيحاء على الفتح بهدف دون رد، وفاز ضمك في ديربي المحالة على أبها بنتيجة 4-2.
هدددددف!⚽
نواكايمي يعلن الهدف الأول للفيحاء⚽️🔥
#الفتح_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/hLqtuMSoWw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2023