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في الجولة الـ12 من دوري روشن

الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3، مباراة الطائي والفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الفيحاء بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر اللاعب أنطوني نواكايمي، ثم سجل فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق الـ 21 والـ24 والـ29.

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وفي الشوط الثاني، سجل الفيحاء هدفين عبر كل من هنري أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

الفيحاء والطائي

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الشمال 11 نقطة في المركز الـ12، بينما أصبح رصيد الفيحاء 15 نقطة في المركز الثامن.

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