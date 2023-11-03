الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3، مباراة الطائي والفيحاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الفيحاء بادر بالتسجيل في الدقيقة الـ15 عبر اللاعب أنطوني نواكايمي، ثم سجل فارس الشمال 3 أهداف عبر كل من إينزو روكو وراكان العنزي وبيرنارد مينساه في الدقائق الـ 21 والـ24 والـ29.
وفي الشوط الثاني، سجل الفيحاء هدفين عبر كل من هنري أونيكورو وفاشيون ساكالا في الدقيقتين الـ 68 والـ70.
وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الشمال 11 نقطة في المركز الـ12، بينما أصبح رصيد الفيحاء 15 نقطة في المركز الثامن.
في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف..
الطائي والفيحاء يتعادلان إيجابيًا 🤝
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الطائي_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/xGtlk9XtTm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023