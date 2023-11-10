الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا ميتروفيتش يتسبب في إصابة خطيرة لنجم التعاون ونقله بسيارة الإسعاف هدى اليامي وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي تشكيل الاتحاد لمواجهة أبها الديوان الملكي: وفاة يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى NOMAC
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2%.
وقال باول في تصريحات معدة سلفًا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: “نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2% ليس مضمونًا”، مضيفًا: “إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك”.
تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا؛ ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا، وفق وكالة فرانس برس.
وأضاف باول أنه على الرغم من “التزام” لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، “لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف”.
وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.
ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50%، فقد أشار مؤخرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث.