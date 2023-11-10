الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفًا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: “نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2% ليس مضمونًا”، مضيفًا: “إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك”.

إبقاء سعر الفائدة ثابتًا

تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا؛ ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف باول أنه على الرغم من “التزام” لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، “لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف”.

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50%، فقد أشار مؤخرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث.