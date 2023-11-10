Icon

الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك Icon 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية Icon الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا Icon ميتروفيتش يتسبب في إصابة خطيرة لنجم التعاون ونقله بسيارة الإسعاف Icon هدى اليامي وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي Icon تشكيل الاتحاد لمواجهة أبها Icon الديوان الملكي: وفاة يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود Icon وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى NOMAC Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في إطار الجهد لخفض التضخم

الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إمكان رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر في إطار الجهد لخفض التضخم وإعادته إلى معدله السابق البالغ 2%.

وقال باول في تصريحات معدة سلفًا خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: “نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا البالغ 2% ليس مضمونًا”، مضيفًا: “إذا أصبح من الملائم تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في ذلك”.

قد يهمّك أيضاً
ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل

ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل

أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث

أرامكو: ارتفاع النفط عوض أثر خفض الإنتاج على أرباح الربع الثالث

إبقاء سعر الفائدة ثابتًا

تأتي تصريحات باول بعد نحو أسبوع على تصويت البنك المركزي الأمريكي للمرة الثانية لصالح إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا؛ ما عزز التوقعات بعدم رفعه مجددًا، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف باول أنه على الرغم من “التزام” لجنة تحديد سعر الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة بما يكفي، “لسنا واثقين من أننا قد حققنا مثل هذا الموقف”.

وتشير تعليقات باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال يشعر بقلق بشأن احتمال عودة تسارع التضخم الذي انخفض بأكثر من النصف منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

ولكن على الرغم من التشدد النقدي الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي ورفعه أسعار الفائدة إلى مستوى يراوح بين 5.25 و5.50%، فقد أشار مؤخرًا إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي حافظ على قوته في الربع الثالث.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه