الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية مهرجان رش فن الجداريات يجمع فناني العالم بالرياض إذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن
للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة، وهو الأعلى منذ 22 عامًا.
وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
وبحسب بيان الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، فإنه قد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضًا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.