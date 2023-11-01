Icon

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية Icon مهرجان رش فن الجداريات يجمع فناني العالم بالرياض Icon إذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية Icon منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي Icon ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض Icon ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي Icon موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا Icon 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 Icon إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق Icon أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بما يتماشى مع أغلب التوقعات

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة، وهو الأعلى منذ 22 عامًا.

لا تغيير

وكان المركزي الأمريكي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

قد يهمّك أيضاً
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

مطر غزير وغيوم كثيفة على الباحة

مطر غزير وغيوم كثيفة على الباحة

وبحسب بيان الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، فإنه قد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضًا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم