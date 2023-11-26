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بعد التأهل لنهائي البطولة الآسيوية

الفيصل يقدم مكافأة 100 ألف لكل لاعب يد بالخليج

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
الفيصل يقدم مكافأة 100 ألف لكل لاعب يد بالخليج
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج، بعد تألقهم في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية.

فوز الخليج ضد القادسية

ولعب الخليج ضد القادسية الكويتي، في صالة الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في الكويت، ونجح الفريق السعودي من الفوز بنتيجة 30\ 29، ليتأهل إلى النهائي.

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الخليج والقادسية لكرة اليد
جانب من المباراة – المصدر @Khaleejclub

وزير الرياضة يكافئ اللاعبين

وحرص وزير الرياضة على تهنئة الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وقال: “ألف مبروك لممثل الوطن نادي الخليج تأهله إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد.. أبطال وفالكم الكأس بإذن الله”.

فريق الخليج لكرة اليد
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

وكتب حساب وزارة الرياضة الرسمي: “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية”.

وفي حال فوز الفريق بلقب البطولة الآسيوية سيتأهل إلى سوبر جلوب 2024، ليكون أول نادٍ سعودي يشارك في 3 نسخ متتالية (2022-2023-2024)، ويعادل مواطنه مضر بعدد المشاركات (3 مرات).

فريق الخليج لكرة اليد
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

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