الفيصل يقدم مكافأة 100 ألف لكل لاعب يد بالخليج

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتقديم مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الخليج، بعد تألقهم في البطولة الآسيوية الـ26 للأندية.

فوز الخليج ضد القادسية

ولعب الخليج ضد القادسية الكويتي، في صالة الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية لكرة اليد المقامة في الكويت، ونجح الفريق السعودي من الفوز بنتيجة 30\ 29، ليتأهل إلى النهائي.

وزير الرياضة يكافئ اللاعبين

وحرص وزير الرياضة على تهنئة الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وقال: “ألف مبروك لممثل الوطن نادي الخليج تأهله إلى نهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية لكرة اليد.. أبطال وفالكم الكأس بإذن الله”.

وكتب حساب وزارة الرياضة الرسمي: “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجِّه بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق، بعد تأهلهم لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية”.

وفي حال فوز الفريق بلقب البطولة الآسيوية سيتأهل إلى سوبر جلوب 2024، ليكون أول نادٍ سعودي يشارك في 3 نسخ متتالية (2022-2023-2024)، ويعادل مواطنه مضر بعدد المشاركات (3 مرات).