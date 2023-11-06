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أبرز اللقطات من قاعة المحكمة قبل مثوله للتحقيق

القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في قضية اتهامه بالاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.

ترامب يمثل أمام المحاكمة

ويرأس الجلسة القاضي آرثر إنجورون المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين. وقد اشتكى ترامب من القاضي وكاتبه القانوني منذ أسابيع. وسرعان ما خرجت شهادة ترامب إلى الصحافة والإعلام، عندما هاجم مكتب المدعي العام ووصفه بأنه “كاره”، وتجنب الأسئلة، وانطلق مرارًا وتكرارًا في الابتعاد عن مضمون المحاكمة.

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وبحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية، طلب القاضي إنجورون من محامي الرئيس السابق السيطرة عليه ووصف الأمر بأنه ليس تجمعًا سياسيًّا. وتأتي شهادة ترامب اليوم في أعقاب شهادة ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تدلي الابنة الكبرى للرئيس السابق، إيفانكا ترامب، بشهادتها الأربعاء المقبل.

مواجهة بين ترامب والقاضي

وواجه الملياردير، البالغ 77 عامًا، القاضي الذي سبق أن أمطره ترامب بالصفات القبيحة من قبيل “مختل” و”حاقد” و”مارق”، منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر.

ورد القاضي، البالغ 74 عامًا، وقتها، بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سؤال القاصي لترامب

وكان الأمر الذي أثار غضب إنغورون هذا المرة بعد سؤال وجه لترامب عن تقييم العقار رقم 40 بوول ستريت، إذ أصر الأخير، عبر إجابة مطولة، على أن التقييم كان منخفضًا للغاية.

وقال الرئيس السابق: “يعتبر البرج مثاليًّا ليتم تحويله إلى شقق سكنية، ولدي الحق في القيام بذلك، وفي مرحلة ما، نحن أو أي شخص آخر سوف يفعل ذلك، وهذا هو الاستخدام الأعلى والأفضل، وفي تلك الحالة فإن 550 مليون دولار رقم منخفض جدًّا”.

وتابع: “كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على صورة المبنى، وستقول إن هذا يستحق أكثر من ذلك بكثير”، لكن إنغورون خاطب المحامي قائلًا: “سيد كيسي، كان هذا سؤالًا بسيطًا إجابته بنعم أو لا، إن السؤال هو ما إذا كان يعتقد أن هذا الرقم دقيق. لقد سمعنا خطابًا آخر”.

محاكمة جديدة تنتظر ترامب في مارس

ومن المنتظر أن يمثل ترامب في مارس/ آذار 2024 أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن، بتهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولكن حتّى الآن، لم تؤثّر الاتهامات التي تطاله في هيمنته على استطلاعات الرأي حيث بدا ترامب متقدمًا في معظم استطلاعات الرأي. كما أنّه كان يحضر جلسات الاستماع بانتظام في نيويورك، محوّلًا كل مرور له في أروقة المحكمة إلى سيرك إعلامي يقوم خلاله بمهاجمة القاضي، والمدعي العام.

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