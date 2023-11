القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في قضية اتهامه بالاحتيال المدني بقيمة 250 مليون دولار التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس.

ويرأس الجلسة القاضي آرثر إنجورون المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين. وقد اشتكى ترامب من القاضي وكاتبه القانوني منذ أسابيع. وسرعان ما خرجت شهادة ترامب إلى الصحافة والإعلام، عندما هاجم مكتب المدعي العام ووصفه بأنه “كاره”، وتجنب الأسئلة، وانطلق مرارًا وتكرارًا في الابتعاد عن مضمون المحاكمة.

وبحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية، طلب القاضي إنجورون من محامي الرئيس السابق السيطرة عليه ووصف الأمر بأنه ليس تجمعًا سياسيًّا. وتأتي شهادة ترامب اليوم في أعقاب شهادة ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تدلي الابنة الكبرى للرئيس السابق، إيفانكا ترامب، بشهادتها الأربعاء المقبل.

"This is really election interference."

Former US president Donald Trump is in a Manhattan courthouse in New York as he testifies in his civil fraud trial.https://t.co/jG8pVEGSAi

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/1gvNO1F5fv

— Sky News (@SkyNews) November 6, 2023