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القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة
المواطن - فريق التحرير

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تستعد قافلة الإغاثة السعودية إلى دخول معبر رفح قادمة من مطار العريش بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

القافلة الإغاثية تقصد معبر رفح

وتحمل القافلة على متنها كميات كبيرة من المساعدات الإيوائية والإغاثية العاجلة يرافقها عدد من سيارات الإسعاف السعودية التي كانت قد وصلت في وقت سابق إلى مطار العريش.

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وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، قد وصل في وقت سابق إلى مطار العريش للوقوف على جاهزية القافلة الإغاثية السعودية قبل توجهها إلى معبر رفح.

 

وأكد الربيعة أن هناك احتياجاً في قطاع غزة ولا بد أن تكون لنا بصمة في إنقاذ حياة أشقائنا الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة.

استمرار تدفق المساعدات السعودية

وأرسلت السعودية 15 طائرة إغاثية إلى مطار العريش وسيرت جسرًا بحريًا يحمل أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية وأطلقت حملة شعبية لجمع التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -, وذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

 

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