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مهمتها رصد الهجمات المحتملة باستخدام رادارات متطورة

القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت القبة الحديدية مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العالمية، بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا، مما أثار تساؤلات بشأن عمل القبة الحديدية وفعاليتها.

فشل القبة الحديدية أمام الصواريخ

وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ. ودوت انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب، فيما يتساءل الكثير من مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة عمل القبة الحديدية في إسرائيل.

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القبة الحديدية هو نظام دفاع صاروخي متطور يستخدمه الجيش الإسرائيلي، لحماية المدن والبنية التحتية الإسرائيلية من هجمات الصواريخ والمقذوفات الباليستية القادمة من الخارج، بخاصة من غزة ولبنان.

تطوير عمل القبة الحديدية

تم تطوير القبة الحديدية بواسطة شركة رافادان في إسرائيل، وهو نظام يعتمد على تكنولوجيا التفاعل السريع بين الرادار والصواريخ لاعتراض وتدمير الصواريخ القادمة نحو المناطق المحمية. ويُعتبر النظام فعالًا جدًّا وقد أثبت نفسه في التصدي للصواريخ القادمة من غزة ولبنان، وقد ساهم في حماية المدن الإسرائيلية والمدنيين.

ومنذ تاريخ تطوير القبة الحديدية، تم تحسين النظام وترقيته لزيادة فعاليته وقدرته على التصدي لمختلف أنواع الصواريخ والمقذوفات. القبة الحديدية تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في إسرائيل.

طريقة عمل القبة الحديدية

يعتمد نظام القبة الحديدية (Iron Dome) على تكنولوجيا متقدمة للكشف عن وتدمير الصواريخ والمقذوفات المهاجمة. إليك كيفية عمل القبة الحديدية:

  1. الكشف: يبدأ النظام برصد الهجمات المحتملة باستخدام رادارات متطورة تكتشف الصواريخ المعادية في الجو.
  2. التحليل: بمجرد اكتشاف الهجوم المحتمل، يتم تحليل البيانات المستقبلة من الرادارات لتقييم مدى التهديد والاتجاه المتوقع للصاروخ.
  3. اتخاذ القرار: يتخذ نظام القبة الحديدية قرارات سريعة ودقيقة بشأن ما إذا كان يجب إطلاق صاروخ مضاد لاعتراض الهجوم. يتم حساب مسار الصاروخ المضاد بناءً على تحليلات الحركة المستمرة.
  4. إطلاق الصاروخ المضاد: إذا تم التحقق من التهديد، يُطلق صاروخ مضاد لاعتراض الصاروخ المعادي. يستخدم هذا الصاروخ تقنيات توجيه متقدمة لمطابقة المسار المتوقع للصاروخ المعادي وتدميره في الجو.
  5. التدمير: يتم تدمير الصاروخ المعادي في الجو عندما يصل الصاروخ المضاد إليه، مما يمنعه من الوصول إلى هدفه المقصود.

تجري هذه العمليات بشكل سريع ودقيق، مما يسمح للقبة الحديدية بالتصدي للصاروخ المعادي ومنعه من الوصول إلى المناطق المحمية.

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