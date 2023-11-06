القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها من هاجمت جماهير الاتحاد بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله ؟ تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة قرارات نارية من مجلس إدارة الزمالك اليوم .. إقالة أوسوريو وعرض أحمد فتوح للبيع كيف تؤثر مكالمات Zoom على الدماغ؟ لحظة إطلاق روسيا صاروخ باليستي عابر للقارات بولافا جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة الـ12 إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران 5 سنوات لإخلاله بواجباته الوظيفية فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر
تصدرت القبة الحديدية مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العالمية، بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا، مما أثار تساؤلات بشأن عمل القبة الحديدية وفعاليتها.
وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ. ودوت انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب، فيما يتساءل الكثير من مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة عمل القبة الحديدية في إسرائيل.
القبة الحديدية هو نظام دفاع صاروخي متطور يستخدمه الجيش الإسرائيلي، لحماية المدن والبنية التحتية الإسرائيلية من هجمات الصواريخ والمقذوفات الباليستية القادمة من الخارج، بخاصة من غزة ولبنان.
"القبة الحديدية تستهدف #تل_أبيب".. صور تظهر فشل صاروخ دفاعي بصد صاروخ أطلقته #حماس وسقوطه داخل #إسرائيل #فلسطين #الحدث pic.twitter.com/JQ7DCmL0RW
— ا لـحـدث (@AlHadath) November 5, 2023
تم تطوير القبة الحديدية بواسطة شركة رافادان في إسرائيل، وهو نظام يعتمد على تكنولوجيا التفاعل السريع بين الرادار والصواريخ لاعتراض وتدمير الصواريخ القادمة نحو المناطق المحمية. ويُعتبر النظام فعالًا جدًّا وقد أثبت نفسه في التصدي للصواريخ القادمة من غزة ولبنان، وقد ساهم في حماية المدن الإسرائيلية والمدنيين.
ومنذ تاريخ تطوير القبة الحديدية، تم تحسين النظام وترقيته لزيادة فعاليته وقدرته على التصدي لمختلف أنواع الصواريخ والمقذوفات. القبة الحديدية تُعتبر جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في إسرائيل.
يعتمد نظام القبة الحديدية (Iron Dome) على تكنولوجيا متقدمة للكشف عن وتدمير الصواريخ والمقذوفات المهاجمة. إليك كيفية عمل القبة الحديدية:
تجري هذه العمليات بشكل سريع ودقيق، مما يسمح للقبة الحديدية بالتصدي للصاروخ المعادي ومنعه من الوصول إلى المناطق المحمية.