القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها

تصدرت القبة الحديدية مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العالمية، بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا، مما أثار تساؤلات بشأن عمل القبة الحديدية وفعاليتها.

فشل القبة الحديدية أمام الصواريخ

وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ. ودوت انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب، فيما يتساءل الكثير من مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي حول حقيقة عمل القبة الحديدية في إسرائيل.

القبة الحديدية هو نظام دفاع صاروخي متطور يستخدمه الجيش الإسرائيلي، لحماية المدن والبنية التحتية الإسرائيلية من هجمات الصواريخ والمقذوفات الباليستية القادمة من الخارج، بخاصة من غزة ولبنان.