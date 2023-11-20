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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (14.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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