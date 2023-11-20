تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية خطأ شائع يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الشتاء الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (14.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.