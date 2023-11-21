القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة أفضل 3 لاعبين تمريرًا في دوري روشن طبيبة تحذر من خطورة استخدام الشموع المعطرة في المنزل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق اتفاق تبادل العملات خطوة حاسمة في طريق العلاقات بين السعودية والصين رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.