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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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