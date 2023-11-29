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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدر بتبوك

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدر بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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