موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر 11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدر بتبوك 18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم دراسة: التحول إلى حمية صحية يطيل العمر 10 سنوات الانضباط تُغرم الأهلي 60 ألفًا وتُعاقب آدم والشويرخ فيرمينو يعود لتدريبات الأهلي وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.