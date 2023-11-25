فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم العالم في 2023 التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة ذكرى الهبوط تشعل مباراة الأهلي والشباب ضمك يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها ضبط 17463 مخالفاً بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية، مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
حيث وصل عدد البلاغات في مناطق المملكة إلى (146) بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية (22) مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.