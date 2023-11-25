Icon

فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق Icon مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد Icon القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي Icon حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن Icon كريستيانو رونالدو يتفوق على نجوم العالم في 2023 Icon التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول Icon لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة Icon ذكرى الهبوط تشعل مباراة الأهلي والشباب Icon ضمك يسعى لمواصلة تفوقه ضد أبها Icon ضبط 17463 مخالفاً بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية، مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

الإحالة إلى النيابة العامة

حيث وصل عدد البلاغات في مناطق المملكة إلى (146) بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية (22) مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق