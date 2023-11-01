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في منطقة جازان

القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
القتل قصاصاً لمواطن طعن جدته بقطعة زجاج وكتم أنفاسها
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفيذ حكم القتل قصاصاً

أقدم / حسن بن سالم بن شوعي عشي كعبي – سعودي الجنسية – على قتل جدته / عيش بنت محمد بن علي كعبي – سعودية الجنسية -، وذلك بطعنها بقطعة زجاج وكتم أنفاسها بيده مما أدى إلى وفاتها بقصد سلبها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه , والحكم بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه.

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الأمن وتحقيق العدل

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ حسن بن سالم بن شوعي عشي كعبي – سعودي الجنسية، يوم الأربعاء 17 / 4 / 1445هـ هـ الموافق 1 / 11 / 2023م بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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