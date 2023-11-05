Icon

وقفة احتجاجية لصحفيي رويترز بالقاهرة وتهديد بالإضراب Icon معرض الثقافة السعودية في باريس يُبهر زواره بـ”المخطوطات الوطنية” Icon هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم Icon ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه Icon بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري Icon لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك Icon اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع Icon بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي Icon مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب خلاف بينهما

القصاص من مواطن طعن آخر بسكين حتى الموت في مكة

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ مساءً
القصاص من مواطن طعن آخر بسكين حتى الموت في مكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

جريمة قتل في مكة

أقدم / مازن بن علي بن ختام النعثلي المالكي – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن هلال بن هلال العمري – سعودي الجنسية –، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه ، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

قد يهمّك أيضاً
تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

تنفيذ حكم القتل قصاصا

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مازن بن علي بن ختام النعثلي المالكي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 21 / 4 / 1445هـ الموافق 5 / 11 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
آخر الاخبار

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر...

آخر الاخبار
مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا
الرياضة

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

الرياضة
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
أخبار أمنية

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس...

أخبار أمنية
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
الترفيه

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم...

الترفيه
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
العالم

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات...

العالم
وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف
حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا
أخبار رئيسية

حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم...

أخبار رئيسية