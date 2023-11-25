Icon

القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في مكة Icon غداً.. بداية الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام والجامعات Icon الوحدة يبحث عن الفوز الأول ضد الخليج بالشرائع Icon رقم تاريخي لـ كريستيانو رونالدو Icon بحلة جديدة.. الحدث تنطلق من أحدث الاستوديوهات في الرياض Icon الأهلي يستهدف فوزًا غائبًا ضد الشباب منذ 2019 Icon الشرطي قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في محبسه Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى في سماء السعودية Icon سلطان الغنام يخطف الأنظار هذا الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب خلاف بينهما

القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في مكة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في مكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تنفيذ حكم القصاص

أقدم / سيف بن خالد بن ماطر القرشي – سعودي الجنسية – على قتل / أصيل بن معيش بن عبدالهادي الهذلي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / سيف بن خالد بن ماطر القرشي – سعودي الجنسية – يوم السبت 11 / 5 / 1445هـ الموافق 25 / 11 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

قد يهمّك أيضاً
6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر

6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق