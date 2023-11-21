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بسبب خلاف بينهما

القصاص من وافد ضرب مواطناً على رأسه حتى الموت بمكة

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٧ مساءً
القصاص من وافد ضرب مواطناً على رأسه حتى الموت بمكة
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

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أقدم / عبدالرحمن محمد زهدي نعيم اعزيزة – فلسطيني الجنسية -، على قتل / سفر بن سعد بن حسن العمري – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه على رأسه عدة مرات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن محمد زهدي نعيم اعزيزة – فلسطيني الجنسية – يوم الثلاثاء 7 / 5 / 1445هـ الموافق 21 / 11 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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