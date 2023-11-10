القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية

تعكس استضافة المملكة القمة السعودية الأفريقية، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على تطوير شراكات المملكة الدولية، بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

مبادرة الملك سلمان

وأعلن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية مشيرًا إلى أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

الدور القيادي للمملكة

كما تعكس استضافة هذه القمة الدور السعودي القيادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأتي امتدادًا لاستضافتها هذا العام لقمم واجتماعات وزارية مع عدد من التكتلات الدولية، منها القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والقمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان، والاجتماع الوزاري العربي مع دول الباسفيك.

وتتطلع المملكة لأن يسهم انعقاد القمة السعودية الأفريقية في الرياض في تعزيز الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة الأفريقية على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية، بما يُعظم الأثر الإيجابي لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية في الدول الأفريقية على اقتصاد ومجتمعات هذه الدول، ويسهم في خفض نسبة البطالة والفقر، وتعزيز شراكة المملكة والدول العربية مع دول القارة الأفريقية.

المشاريع السعودية الإنمائية

وتولي المملكة القارة الأفريقية اهتمامًا خاصًا، وتسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية معها، حيث بلغ إجمالي استثمارات المملكة في أفريقيا خلال العشر أعوام الماضية 49.5 مليار ريال، وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في أفريقيا 47 شركة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية.

كما يحرص سمو ولي العهد -حفظه الله- على دعم اقتصاد دول القارة الأفريقية، حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عددًا من المشاريع والأنشطة الاستثمارية في دول أفريقيا في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي 15 مليار ريال سعودي، كما أكد سموه على أهمية استمرار البحث عن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تعليق مدفوعات خدمة الدين

وأبرزت مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي اُقيمت في باريس عام 2021م، اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها.

كما أسهمت جهود سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتين سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرًا من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.

وأثمر دعم سمو ولي العهد -حفظه الله- للجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الأفريقية، في توقيع اتفاق جدة التاريخي للسلام بين إثيوبيا وإريتريا، واستئناف المحادثات بين طرفي النزاع في السودان بجدة بهدف الوصول لاتفاق سياسي يحقق الأمن، والاستقرار، والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وقادت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، الجهود الدولية الرامية لضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في أفريقيا من خلال إطلاق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا، حيث كانت المملكة من أكبر الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة.

مبادرات المناخ

وأطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- عددًا من المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي ومصادر انبعاث الغازات الأكثر تأثيرًا في الغلاف الجوي ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تشمل العديد من الدول الأفريقية وتهدف لزرع أكثر من 50 مليار شجرة وتخفيض أكثر من 10% من الانبعاثات الكربونية في العالم.

16 لجنة مشتركة

وقد وثقت المملكة علاقاتها مع دول القارة الأفريقية نظرًا لأهميتها الجيوسياسية، ويتجلى ذلك في تأسيس 16 لجنة مشتركة ومجلسي تنسيق و7 مجالس أعمال تجمع المملكة مع أهم دول القارة الأفريقية، إضافة إلى إبرام أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تلعب المملكة دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في دول القارة الأفريقية ومساندة الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الجماعات الإرهابية والتطرف وتحسين القدرات الأمنية للدول الأفريقية.

وفي إطار مساعداتها الإنسانية والإغاثية لدول القارة الأفريقية، نفذت المملكة بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- عمليات إجلاء إنسانية لعدد 8455 شخصًا من مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان حفاظًا على أرواحهم من تبعات النزاع المسلح الذي يشهده السودان.