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انطلاقاً من دور المملكة المحوري والقيادي في العالمين العربي والإسلامي

القمة العربية الإسلامية المشتركة.. وحدة للصف والمواقف حيال تطورات غزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ مساءً
القمة العربية الإسلامية المشتركة.. وحدة للصف والمواقف حيال تطورات غزة
المواطن - فريق التحرير

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جاء قرار عقد “القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية” بشكل استثنائي عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

أيضاً يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض انطلاقاً من دور المملكة المحوري والقيادي في العالمين العربي والإسلامي، في ضوء رئاستها للدورة الـ 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة بصفتها دولة رئاسة القمة الإسلامية الحالية الـ 14.

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مركزية القضية الفلسطينية

ويؤكد المراقبون، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض يأتي تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وفق الثوابت والمرجعيات الدولية .

ما يشهده قطاع غزة من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين، يستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة يسهم العربية الإسلامية المُشتركة حيال التطورات غير المسبوقة التي تشهدها غزة .

جهود الدول العربية والإسلامية مكثفة

انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، يعكس تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لمواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال الشرعية الدولية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وحالة عدم الاستقرار في المنطقة .

كذلك أكدت المملكة مراراً رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين وعدم التزامها بالأعراف الدولية وقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

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