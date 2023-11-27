القنوات الناقلة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

يترقب الجمهور السعودي مساء اليوم، موعد حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية، حيث تُقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة

ويُعرض الحفل مساء اليوم على القنوات الرياضية السعودية وقناة اليوتيوب الخاصة بـ حساب دورة الألعاب السعودية، حيث يُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويُحيي حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين أبرزهم ” الدي جي سنيك” في ملعب الملك فهد مساء اليوم.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حضر بالأمس، حفل عشاء للاحتفال بضيوف الدورة قبيل انطلاق حفل الافتتاح اليوم، حيث كان من ضمن الحضور البحريني سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رياضات دورة الألعاب السعودية

وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة”.

ويُمكن حجز تذاكر حضور حفل الافتتاح من هنا، حيث تبدأ أسعار حفل الافتتاح من 35 ريالًا.

وشارك في دورة الألعاب في نسختها الأولى التي أُقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من عام 2022 أكثر من 6000 رياضي و 2000 مشرف فني وإداري مثلوا أكثر من 200 ناد من مختلف أنحاء السعودية، كما تنافسوا في 45 رياضة فردية وجماعية.