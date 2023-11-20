القنوات الناقلة لـ مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا

يستعد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، اليوم لمواجهة المنتخب الأوكراني في الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

أوكرانيا ضد إيطاليا

وتُقام المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “باي آرينا” في مدينة ليفركوزن الألمانية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , RAI 1 , PREMIER SPORTS 2 HD، NITRO DEUTSCHLAND.

وكانت الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024، بدأت من أمس الأحد بفوز المجر على الجبل الأسود بثلاثية لهدف وتعادل صربيا وبلغاريا بنتيجة 2- 2، وفوز السويد على إستونيا بهدفين دون رد، وفوز بلجيكا على أذربيجان بخماسية لهدف، بينما فازت سلوفاكيا على البوسنة والهرسك بهدفين لهدف، وتعادلت إسكتلندا مع النرويج بثلاثية لكل فريق، وفازت إسبانيا على جورجيا بثلاثية لهدف، وفازت لوكسمبورج على ليشتنشتاين بهدف دون رد، بينما فازت البرتغال على آيسلندا بثنائية دون رد.

وفي اليوم تُلعب مباريات “سلوفينيا ضد كازاخستان” و”التشيك ضد مولدوفا” و”سان مارينو ضد فنلندا” و”إيرلندا الشمالية ضد الدنمارك” و”إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية” و”ألبانيا ضد جزر فاروه” و”أوكرانيا ضد إيطاليا”.