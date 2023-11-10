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في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد فالنسيا

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد فالنسيا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء غدٍ مباراة الريال ضد فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد فالنسيا

وتنطلق المباراة غدًا في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 2 FR , LA LAIGA TV BAR , DAZN LA LIGA, SUPER SPORT LA LIGHA HD.

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وافتُتحت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني اليوم بلقاء بين أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو.

الريال ضد فالنسيا

مباريات السبت والأحد في الدوري الإسباني

وفي السبت تُقام مباريات “رايو فاليكانو ضد جيرونا” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السادسة والربع مساءً يلعب “ألميريا ضد ريال سوسيداد” و”أوساسونا ضد لاس بالماس” و”غرناطة ضد خيتافي” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما في الـ11 مساءً يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 بعد غدٍ الأحد بإقامة 3 مباريات وهم “برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس” في السادسة والربع مساءً، إشبيلية ضد ريال بيتيس في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الـ11 مساءً”.

أنشيلوتي و فينيسيوس جونيور - فالنسيا ضد الريال
أنشيلوتي و فينيسيوس جونيور – فالنسيا ضد الريال

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