القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد فالنسيا

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء غدٍ مباراة الريال ضد فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وتنطلق المباراة غدًا في الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS 2 FR , LA LAIGA TV BAR , DAZN LA LIGA, SUPER SPORT LA LIGHA HD.
وافتُتحت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني اليوم بلقاء بين أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو.
وفي السبت تُقام مباريات “رايو فاليكانو ضد جيرونا” في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السادسة والربع مساءً يلعب “ألميريا ضد ريال سوسيداد” و”أوساسونا ضد لاس بالماس” و”غرناطة ضد خيتافي” في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما في الـ11 مساءً يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا.
وتُختتم مباريات الجولة الـ13 بعد غدٍ الأحد بإقامة 3 مباريات وهم “برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس” في السادسة والربع مساءً، إشبيلية ضد ريال بيتيس في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، أتلتيكو مدريد ضد فياريال في الـ11 مساءً”.