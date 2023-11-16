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القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية وباكستان اليوم وذلك ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

مباراة السعودية وباكستان

وتنطلق مباراة الأخضر ضد باكستان اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS TWO HD و قناة SSC HD.

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وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.

وعن استبعاد كنو والبريكان والغنام، قال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد باكستان: “الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، وفضلنا خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا”.

وتابع المدرب الإيطالي مانشيني تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل، شاهدنا العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وأنا مؤمن بأننا لدينا لاعبون صاعدون موهوبون”.

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