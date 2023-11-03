القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غد، مباراة النصر والخليج، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة النصر ضد الخليج

وتنطلق مباراة النصر والخليج غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” معقل النصر كما تُنقل عبر قناتي SSC 1 SD و SSC1 HD.

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، لابورت، نواف بوشل، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، تاليسكا، ماني، رونالدو”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

ترتيب دوري روشن

وقبل افتتاح مباريات الجولة الـ 12 اليوم الجمعة، جاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 29 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 20 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الشباب متواجد في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهم 10 نقاط.