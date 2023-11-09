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في الجولة الـ13 من دوري روشن

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد التعاون

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غدٍ، مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد التعاون

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض كما تُنقل عبر قنوات SSC EXTRA 1 SD , SSC EXTRA 1 HD، ومنصة شاهد.

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وكانت مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن، انطلقت بداية من اليوم بمباراتي “الرائد والشباب” و”الخليج ضد الطائي”.

وتُختتم مباريات اليوم بإقامة مواجهتي “الرياض ضد الفتح” و”ضمك ضد الأهلي” في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

الهلال والتعاون

ترتيب دوري روشن 

وجاء ترتيب دوري روشن، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ13 كالتالي: “الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس بـ21 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة متساويًا مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الرياض، يليه الخليج بـ10 نقاط، ثم الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

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