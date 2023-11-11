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في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألافيس

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألافيس
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس غدًا الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

برشلونة ضد ألافيس

وتنطلق مباراة برشلونة ضد ألافيس في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لويس كومبانيس الأولمبي” عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , LA LIGA TV BAR , PREIMER SPORTS 1 HD , SUPER SPORT HD ` ALB.

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وافتُتحت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني أمس الجمعة بلقاء بين أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو.

برشلونة ضد ألافيس

مباريات السبت في الدوري الإسباني

وفي مواجهات اليوم السبت، فاز جيرونا على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، وفاز ريال سوسيداد على ألميريا بثلاثية لهدف، وتعادل أوساسونا مع فريق لاس بالماس بهدف لكل فريق، وتعادل غرناطة مع خيتافي بهدف لكل فريق، بينما تقام حاليًا مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 غدًا الأحد، بلقاء برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية ضد ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد ضد فياريال.

 

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