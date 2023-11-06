القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية اليوم، مباراة توتنهام ضد تشيلسي في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام ضد تشيلسي

وتُقام المباراة مساء اليوم، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب نادي توتنهام، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 TR , DIGI SPORT 2 HD ROMANIA، BEIN SPORTS HD 1.

نتائج الجولة الـ11

وكانت مباريات أول أمس السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية لهدف، وفاز نيوكاسل على آرسنال بهدف.

وفي مباريات أمس، فاز نوتنغهام على أستون فيلا بهدفين دون رد، وتعادل لوتون مع ليفربول بهدف لكل فريق.