Icon

ضغط ثلاثي من مصر وقطر وأمريكا وراء استئناف صفقة تبادل الأسرى Icon القنوات الناقلة لـ مباراة قاديش ضد الريال Icon فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية Icon لقطات مذهلة من حفل زفاف القرن بتكلفة 50 مليون دولار Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل Icon لا أهداف في الشوط الأول بين الأهلي والشباب Icon الهلال يحطم رقم الاتحاد بعد تسجيله 9 أهداف Icon لحظة ضبط مواطن لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط Icon موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر في الدوري الإيطالي Icon تعليم القنفذة : الاصطفاف 7 صباحًا والحصة الأولى 7:15 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة قاديش ضد الريال

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة قاديش ضد الريال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء غدًا مباراة قاديش ضد الريال، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

قاديش ضد الريال

وتبدأ المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” رامون دي كارانزا” معقل نادي قاديش كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , PREMIER SPORTS 1 HD , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH.

قد يهمّك أيضاً
الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد

الشريان: العربية سابقة في الغباء المهني وتمارس دعاية سياسية بليدة.. والمهيني يرد

ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة

ماسك: أرباح إكس ستذهب لمستشفيات إسرائيل والهلال الأحمر بغزة

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.

قاديش ضد الريال - 1

مواجهات السبت في الدوري الإسباني

وفي مواجهات اليوم، تعادل رايو فاليكانو مع برشلونة بهدف لكل فريق، وتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو بدون أهداف، وفاز خيتافي على ألميريا بنتيجة 2-1، بينما تُختتم مباريات اليوم، بلقاء بين أتلتيكو مدريد وريال مايوركا.

وفي الغد تُلعب مباريات ” فياريال ضد أوساسونا” و ” ريال سوسيداد ضد إشبيلية” و ” قاديش ضد ريال مدريد” و ” ريال بيتيس ضد لاس بالماس”.

قادش وريال مدريد

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟
العالم

وثيقة تكشف مخططات أوروبية: من سيحكم غزة؟

العالم
وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
حصاد اليوم

وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

حصاد اليوم
فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية لدراسة...

أخبار رئيسية
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
السعودية اليوم

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

السعودية اليوم
تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك
السعودية اليوم

تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك

السعودية اليوم
البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من القنبلة الملقاة على اليابان
العالم

البنتاجون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24...

العالم
فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية
أخبار رئيسية

فتح التسجيل في برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف...

أخبار رئيسية
العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس
السوق

العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية...

السوق