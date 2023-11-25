القنوات الناقلة لـ مباراة قاديش ضد الريال

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء غدًا مباراة قاديش ضد الريال، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وتبدأ المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” رامون دي كارانزا” معقل نادي قاديش كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 , PREMIER SPORTS 1 HD , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH.
وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.
وفي مواجهات اليوم، تعادل رايو فاليكانو مع برشلونة بهدف لكل فريق، وتعادل فالنسيا مع سيلتا فيجو بدون أهداف، وفاز خيتافي على ألميريا بنتيجة 2-1، بينما تُختتم مباريات اليوم، بلقاء بين أتلتيكو مدريد وريال مايوركا.
وفي الغد تُلعب مباريات ” فياريال ضد أوساسونا” و ” ريال سوسيداد ضد إشبيلية” و ” قاديش ضد ريال مدريد” و ” ريال بيتيس ضد لاس بالماس”.