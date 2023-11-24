القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا، مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتنطلق المباراة عصر غدٍ السبت في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب “الاتحاد” كما تُنقل المباراة عبر قنوات Sky SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR.

وتُفتتح مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي غدًا بإقامة 7 مباريات وهم “مانشستر سيتي وليفربول” وفي تمام السادسة مساءً تنطلق مباريات “نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي” و”بيرنلي ضد وست هام يونايتد” و”نوتنجهام فورست ضد برايتون” و”شيفيلد يونايتد ضد بورنموث” و”لوتون تاون ضد كريستال بالاس”، بينما في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباراة آرسنال ضد برينتفورد”.

وفي يوم الأحد، سيلعب توتنهام ضد أستون فيلا في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب إيفرتون ضد مانشسستر يونايتد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13، الاثنين المقبل بلقاء بين فولهام وولفرهامبتون ينطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.