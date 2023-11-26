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القوافل الإغاثية السعودية تدخل معبر رفح في طريقها لغزة

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
القوافل الإغاثية السعودية تدخل معبر رفح في طريقها لغزة
المواطن - فريق التحرير

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عبرت اليوم، مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معبر رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

توزيع المساعدات السعودية

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع مؤخرًا، مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة للمتضررين داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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توزيع المساعدات السعودية 
جانب من توزيع المساعدات السعودية

مغادرة الطائرة الـ20

وفي وقت سابق اليوم غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 20 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

الحملة الشعبية

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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