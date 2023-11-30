وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة وفاة وإصابة العشرات جراء حريق بفندق في كازاخستان الكابلات السعودية تسجل خسائر بقيمة 585 مليون ريال وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها طقس مستقر على معظم المناطق لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا
سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة بقيمة 585 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل خسارة بـ 194 مليون ريال في العام 2021م بارتفاع 202%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
وبلغت الخسارة التشغيلية 235 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل خسارة بـ 144 مليون ريال في العام 2021م بزيادة 63%.
وبلغت خسارة السهم في السنة الحالية 25.04 ريال مقابل خسارة بـ 5.39 ريال في السنة الماضية.
ويعود سبب الانخفاض إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة سيولة نتيجة أوامر التنفيذ القضائية المرفوعة ضدها من الدائنين والمقرضين، ولم تتمكن خلال الفترة من استخدام حساباتها المصرفية ولم تتمكن من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها من السوق.