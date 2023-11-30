الكابلات السعودية تسجل خسائر بقيمة 585 مليون ريال 

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة بقيمة 585 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل خسارة بـ 194 مليون ريال في العام 2021م بارتفاع 202%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

الخسارة التشغيلية

وبلغت الخسارة التشغيلية 235 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل خسارة بـ 144 مليون ريال في العام 2021م بزيادة 63%.

وبلغت خسارة السهم في السنة الحالية 25.04 ريال مقابل خسارة بـ 5.39 ريال في السنة الماضية.

سبب تسجيل الخسائر

ويعود سبب الانخفاض إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة سيولة نتيجة أوامر التنفيذ القضائية المرفوعة ضدها من الدائنين والمقرضين، ولم تتمكن خلال الفترة من استخدام حساباتها المصرفية ولم تتمكن من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها من السوق.