الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وأسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة أبها والأخدود بدوري روشن، للحكم سامي الجريس، ويساعده محمد الشهري وبليغ آل رمضان، الحكم الرابع عبدالله الخربوش، حكم الفيديو تركي هشلان، ويساعده سامي العرفج.

ومن المقرر أن يدير ماجد الشمراني، مباراة الاتفاق ضد الرائد، ويساعده عمر الجمل وعلي العلي، وسيكون ممدوح آل شهدان حكمًا رابعًا، محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بدر الشمراني.

ويدير طاقم إكوادوري بقيادة جييرمو جيريرو، مباراة النصر والخليج، ويساعده خوان أغيار ودينيس جيريرو، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، كارلوس أورب حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ32 نقطة، ثم النصر بـ25 نقطة، يليه التعاون 24 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، الأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد بـ21 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز السابع بـ20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفيحاء والشباب، ثم ضمك والوحدة بـ13 نقطة، يليه الطائي بـ11 نقطة، بالتساوي مع الرياض، ثم الخليج وأبها بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ5 نقاط.