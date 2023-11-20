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الكهرباء تنهي مشكلة التماس حي الأجاويد

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
الكهرباء تنهي مشكلة التماس حي الأجاويد
المواطن - فريق التحرير

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أنهت شركة الكهرباء السعودية مشكلة التماس كهربائي تحت الأرض في أحد شوارع حي الأجاويد في جدة، بعد بلاغ من أحد المواطنين، حيث حضر فريق من الشركة للموقع وتم عزل مكان الالتماس على الفور.

وكان مقطع فيديو متداول وثق وجود التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في شارع ابن المهلب بحي الأجاويد؛ ما يسبب خطرًا على المارة”.

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وفور تلقيها بلاغًا من أحد الأشخاص، تحركت شركة الكهرباء بسرعة لإزالة الخطر وتم عزل المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة.

 

التماس خطير

وكان حساب حي الأجاويد على منصة إكس قد نشر مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: “قام أحد السكان مشكورًا بإبلاغ شركة الكهرباء عن التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في شارع ابن المهلب بحي الأجاويد بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣م”.

وأضاف الحساب : “وفي وقت لاحق حضر فريق من شركة الكهرباء للموقع وتم عزل مكان الالتماس”.

 

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