اللجنة المكلفة ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة تختار الصين محطة أولى

أعلن وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.

وقف الحرب على غزة

وأشار وزير الخارجية إلى أن المحطة الأولى للجنة ستكون إلى الصين ثم تنتقل إلى غيرها من العواصم بهدف إيصال رسالة بضرورة إيقاف إطلاق النار فورًا في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب التي تشن على غزة في أسرع وقت.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يعلن عن بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاسلامية والمعنية ببلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.. والمحطة الأولى هي #الصين. pic.twitter.com/nu0kz9WBFR — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 18, 2023

اللجنة الوزارية

وكانت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض يوم السبت الماضي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كلفت وزراء خارجية كل من السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، والأردن – مصر – قطر – تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.