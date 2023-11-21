اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو

وصلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى العاصمة الروسية موسكو في ثاني محطات جولتها الخارجية لبلورة موقف دولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي سيستضيف اجتماعاً في موسكو لبحث الوضع في غزة.

روسيا بعد زيارة الصين الناجحة

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، التقت أمس الاثنين، بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.

كما عقدت اللجنة اجتماعًا مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد هان جينغ، وذلك في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين لتنسيق المواقف لوقف الحرب في غزة.

وأكدت الصين دعمها القرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تشكيل اللجنة الوزارية

وكانت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض يوم السبت الماضي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كلفت وزراء خارجية كل من السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، والأردن – مصر – قطر – تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.